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Tatvan'da "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı - Son Dakika

Tatvan'da "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı

14.01.2022 15:49
Tatvan'da "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı düzenledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı düzenledi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya tarafından Covid-19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve JICA işbirliği ile uygulamaya koyulan programın detayları anlatıldı.

Gerçekleştirilen sunum sonrasında ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - BİTLİS

Tatvan'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirmede toplantısı
Tatvan'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirmede toplantısı

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Ticaret, Bitlis, Tatvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatvan'da 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' bilgilendirmede toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tatvan'da "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirmede toplantısı - Son Dakika
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