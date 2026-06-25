Tavas\'ta karacaot ekiminde verimlilik testi yapılıyor

Tavas Belediyesi, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak alternatif ürünleri araştırmaya devam ediyor. Düşük maliyet, yüksek katma değer ve su tasarrufu avantajlarıyla öne çıkan karacaot için deneme ekimi gerçekleştirildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tarımsal üretimde alternatif ürün arayışları sürüyor. Tavas Belediyesi, bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan karacaot için verimlilik testi amacıyla ekim çalışması gerçekleştirdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak düşük girdi maliyeti, yüksek katma değer ve su tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik araştırmalar yürüttüklerini belirtti.

Başkan Tatık, "Tavas Belediyesi olarak; düşük girdi maliyeti, yüksek katma değer ve su tasarrufu sağlayan tıbbi ve aromatik bitkilerin başında gelen karacaot ekimimizi gerçekleştirdik. Toprağımızı koruyan, suyumuzu verimli kullanan ve üreticimize yeni gelir kapıları açabilecek alternatif ürünleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karacaot ekiminin yapıldığı arazinin belediyenin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edildiğini belirten Tatık, arazi sahibi Zehra Deynek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Deneme ekiminin sonuçlarının hasat sonrası paylaşılacağını açıklayan Tavas Belediyesi, dekar verimi ve üretim verileri doğrultusunda karacaotun ilçedeki tarımsal üretim potansiyelini değerlendirecek. Tavas Belediyesi, üreticilere yeni fırsatlar sunabilecek alternatif ürünlerle bölge tarımını güçlendirmeyi hedefliyor. - DENİZLİ