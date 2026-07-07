Tavşanlı\'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hububat hasadı sürecinde biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Uluçam Köyü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, dane kaybını en aza indirmeye yönelik teknik kontroller yapıldı.

Kontroller kapsamında biçerdöver operatörlerinin belgeleri incelenirken, muhtemel yangınlara karşı bulundurulması zorunlu olan yangın söndürme ekipmanları da denetlendi.

Ayrıca üreticiler ve biçerdöver operatörleri, hasatta dane kaybının önlenmesi, verimliliğin artırılması ve hasat güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat sezonu boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA