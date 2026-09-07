Tavşanlı\'da ithal hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı, üreticilere bilgi verildi

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Tavşanlı ilçesine teslim edilen ithal hayvanların aylık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Kontroller kapsamında hayvanların genel sağlık ve bakım durumları yerinde değerlendirilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, projenin bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, üreticiye ve hayvancılık sektörüne hayırlı ve bereketli olmasını diledi.