Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi ve gelecek yılın birlik bütçesi 150 milyon lira olarak belirlendi.

Tavşanlı Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda, Birlik Başkanı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, 2026 yılı içerisinde köylerde hayata geçirilen yatırımlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Özdemir, Birlik, KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçelerinden ayrılan kaynaklarla köylere yol, içme suyu, parke taşı, kanalizasyon, sulama, düğün salonu, köy inşaatları ve okul onarımları gibi birçok alanda hizmet götürüldüğünü ifade etti. Bu projelerin yürütülmesinde Valilik, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve muhtarlar arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlandığını belirten Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk de yürütülen çalışmalar ve teknik süreçlerle ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Birliğin 2027 mali yılı bütçesinin 150 milyon TL olarak oylanması ve kabul edilmesiyle sona eren toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.