Tavuk Eti Üretimi Arttı, Yumurtada Düşüş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda aylık tavuk eti üretiminin arttığını, yumurta ve içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi, nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 632 milyon 774 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de nisan ayında yüzde 5 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

981 BİN 10 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton oldu. Bir önceki ay 148 bin 525 ton olan içme sütü üretimi de nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı, ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 24,1 arttı. Ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı.