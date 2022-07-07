Tüik Verilerine Göre Tavuk Eti Üretimi Yüzde 11,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı verilerine göre; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kesilen tavuk sayısı yüzde 12,3, tavuk eti üretimi yüzde 11,6, hindi eti üretimi yüzde 1,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 arttı.

TÜİK, 2022 yılı mayıs ayı kümes hayvancılığı üretimi verisini bugün açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi 199 bin 900 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,59 milyar adet oldu.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ MAYISTA ARTTI

Bir önceki ay 1 milyar 588 milyon 134 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, mayıs ayında yüzde 0,2 artarak 1 milyar 590 milyon 600 bin adet oldu.

BEYAZ ET VE YUMURTA ÜRETİMİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE DE ARTIŞ GÖSTERDİ

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,3, tavuk eti üretimi yüzde 11,6, hindi eti üretimi yüzde 1,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 arttı.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ, OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 0,2 AZALDI

Ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7, hindi eti üretimi yüzde 9,6, tavuk eti üretimi yüzde 9,3 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 azaldı.