Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 14,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 198 bin 817 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,2 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2, hindi eti üretimi yüzde 1,7 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,04 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,3, hindi eti üretimi yüzde 18,7 azaldı.

Eylül ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 3,3 artarak 198 bin 817 ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,8 artarak 109 milyon 896 bin adet oldu. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 artarak 1,61 milyar adet oldu. Hindi eti üretimi yüzde 6,1 azalarak 4 bin 486 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL