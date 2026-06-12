Tavuk Eti Üretiminde Düşüş, Yumurtada Artış - Son Dakika
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Tavuk Eti Üretiminde Düşüş, Yumurtada Artış

12.06.2026 10:32
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Nisan'da tavuk eti üretimi %0,5 azalırken, yumurta üretimi %18,9 arttı. Kesim sayısı düştü.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 yükselişle 1 milyar 844 milyon 973 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, nisanda 236 bin 310 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 3,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 18,9 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 844 milyon 973 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Nisanda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 0,2 azalışla 127 milyon 357 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk Eti Üretiminde Düşüş, Yumurtada Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin Kocabaş Emin Kocabaş:
    yüzde 0,5 azalış diye öyle büyütüyorlar da aslında hiç önemli değil yumurta üretimi arttığına göre sorun da yok zaten niye haber olmuş bile anlamadım 0 0 Yanıtla
  • Selma Kaçmaz Selma Kaçmaz:
    yumurta üretimine baktığımızda oldukça güzel bir artış görüyoruz tabii ki bu olumlu bir gelişme ancak tavuk eti üretiminde düşüş yaşanması biraz düşündürücü diyebilirim çiftçilerimizin bu dönemde tavuk yetiştiriciliğine yeterince önem vermediği anlaşılıyor umarız sonraki aylarda bu sayılar düzelir 0 0 Yanıtla
  • Emre Epli Emre Epli:
    istatistikler ne kadar doğru bilmiyorum da tavuk eti azalmışsa bir sebebi vardır herhalde kesim sayısı da düştüğüne göre 0 0 Yanıtla
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