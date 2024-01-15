Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 202 bin 143 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,80 milyar adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 12,2 azaldı.

Aylık bazda azaldı

Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu. - İSTANBUL