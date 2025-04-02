Taze Fasulye Fiyatları Yüzde 60,36 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Taze Fasulye Fiyatları Yüzde 60,36 Arttı

Mart ayında İstanbul'da en çok taze fasulye pahalanırken, uçak bileti fiyatı yüzde 26,03 düştü.

02.04.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da geçen ay en çok en çok taze fasulye pahalandı. Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 26,03 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 52 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Mart ayında taze fasulye ücreti yüzde 60,36 arttı

2025 Mart ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 60,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle: Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan, yüzde 12,17 ile sivri biber, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 11,30 ile araba kiralama ücreti (günlük), çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 9,65 ile kolonya, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 8,79 ile yeşil soğan, yüzde 8,55 ile dondurma ve yüzde 8,42 ile patates oldu.

2025 Mart ayında uçak bileti yüzde 26,03 ucuzladı

2025 Mart ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 26,03 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle: Ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 2,19 ile yemek odası takımı, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 2,18 ile balık, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 1,75 ile deodorant, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 1,23 ile yer fıstığı, yüzde 0,91 ile pul biber, ve yüzde 0,39 ile hazır çorbalar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taze Fasulye Fiyatları Yüzde 60,36 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu

12:33 RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
11:34 AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
11:03 Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
08:59 Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
17:32 Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
17:17 Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
17:07 Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
16:58 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
16:17 Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 12:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Taze Fasulye Fiyatları Yüzde 60,36 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement