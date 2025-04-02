Taze Fasulye Fiyatları Yüzde 60,36 Arttı

İstanbul'da geçen ay en çok en çok taze fasulye pahalandı. Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 26,03 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 52 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Mart ayında taze fasulye ücreti yüzde 60,36 arttı

2025 Mart ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 60,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle: Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan, yüzde 12,17 ile sivri biber, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 11,30 ile araba kiralama ücreti (günlük), çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 9,65 ile kolonya, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 8,79 ile yeşil soğan, yüzde 8,55 ile dondurma ve yüzde 8,42 ile patates oldu.

2025 Mart ayında uçak bileti yüzde 26,03 ucuzladı

2025 Mart ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 26,03 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle: Ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 2,19 ile yemek odası takımı, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 2,18 ile balık, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 1,75 ile deodorant, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 1,23 ile yer fıstığı, yüzde 0,91 ile pul biber, ve yüzde 0,39 ile hazır çorbalar oldu. - İSTANBUL