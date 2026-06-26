TBB ulaşım komisyonu Muğla'da toplandı - Son Dakika
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TBB ulaşım komisyonu Muğla'da toplandı

TBB ulaşım komisyonu Muğla\'da toplandı
26.06.2026 12:42  Güncelleme: 12:44
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Türkiye Belediyeler Birliği Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun 12. toplantısı Muğla'da yapıldı. Toplantıda kent içi ulaşım politikaları, deniz ulaşımı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ele alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun 12'nci toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda kent içi ulaşım politikaları, belediyelerin öncelikli sorun alanları, deniz ulaşımı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ele alındı.

TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun 12'nci toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşama Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ve TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda belediyelerin ulaşım alanındaki kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir de Muğla'da yürütülen ulaşım yatırımları, deniz ulaşımı uygulamaları ve kentte hayata geçirilen projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Ulaşım politikaları ve ortak çalışmalar masaya yatırıldı

Toplantının gündeminde, Ulaşım Danışmanlığı Programı hakkında bilgilendirme sunumu, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) yayın süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ile "Kent İçi Ulaşım Alanında Belediyelerin Öncelikli Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri" rapor taslağı yer aldı.

Komisyon üyeleri, belediyelerin ulaşım alanında karşılaştıkları ortak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

Deniz Ulaşımı Muğla gündemiyle değerlendirildi

Toplantıda, özellikle kıyı kentleri açısından büyük önem taşıyan deniz ulaşımı konusu da ele alındı. Muğla'yı yakından ilgilendiren deniz ulaşımındaki mevcut sorun alanları değerlendirilirken, sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde deniz ulaşımının daha etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Tayfun Yılmaz: "Paylaşılan tecrübeler kentimiz açısından çok değerli"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her şehirde olduğu gibi Muğla'da da ulaşım alanında çözüm bekleyen bazı konularımız bulunuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz istişarelerin, Muğla'nın geleceğine yönelik ulaşım politikalarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Deneyimlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, kentimiz açısından son derece değerli"

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş da toplantıda yaptığı konuşmada, kentsel hareketliliğin yerel yönetimlerin en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, belediyeler arasındaki bilgi paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

"Deniz Ulaşımı Stratejik Öneme Sahip"

Toplantının önemli gündem başlıklarından birinin deniz ulaşımı olduğunu vurgulayan Ulutaş, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Feridun Ulutaş, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun Türkiye Belediyeler Birliği bünyesindeki en aktif komisyonlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda 81 ili kapsayan Ulaşım Planlama Eğitim Programı'nın başlatıldığını, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü teknik inceleme ziyaretinin Muğla'da gerçekleştirildiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TBB ulaşım komisyonu Muğla'da toplandı - Son Dakika

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