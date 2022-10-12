Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası

Tam adı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan, kamuyounda bilinen ismiyle, "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 14 maddesi kabul edilen yasa, internet haber sitelerinin iletişim bilgilerinin kolaylıkla erişilebilir bir biçimde paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca talep edilmesi halinde haber sitelerinde yayımlanan içerikler Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere 2 yıl süre ile muhafaza edilecek. Haber siteleri gelen itirazlarla ilgili tekzip yayınlamak zorunda kalacak. Öte yandan internet haber sitelerinde çalışanlar da basın kartı alabilecek.

SOSYAL MEDYA SUÇLARINA KARŞI MUHATAP BULUNABİLECEK

Bugüne kadar sosyal medyada istediği şeyi yazabilen kişilerin tespiti mümkün değildi. Verinin sosyal medya şirketinde olması nedeniyle temsilcisi bulunmayan şirketten bu veriyi almak zor olduğu için sorun bir türlü çözülemiyordu. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirilmişti. Ancak atanan temsilcilerin Türk vatandaşı olmaması ve Türkiye'de ikamet etmemesi denetimi zora sokuyordu. Son yasa tasarısıyla getirilen "T.C. vatandaşı ve Türkiye'de yerleşik" kimseler ifadesi denetimsizliğin önüne geçecek. Yeni düzenlemeyle failler bulunabilecek. Sosyal medyada işlenen suçlara karşı denetimsizliğin önüne geçilecek. Attığı twitte suç unsurları bulunan bir şahsın bulunması için Twitter'dan veriler istenilecek. Şahsın hesabı ile kullandığı internetin IP hesabının çakışıp çakışmadığı Twitter'ın paylaşacağı bilgilerle kontrol edilecek.

PAYLAŞIM SAHİBİ KİŞİLER TESPİT EDİLEBİLECEK

Terör propagandası yapan, toplumsal huzur ve güvenliği tehdit eden paylaşımların sahibi kişilerin tespiti için devlet Türkiye'de yerleşik bir muhatap bulabilecek. Kamu düzeni ve milli güvenliğe tehdit oluşturan dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla daha etkin ve hukuka uygun mücadele yürütülebilecek.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE REKLAM YASAĞI

Düzenleme sayesinde sosyal medya şirketleri reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlayıp raporunda yer vermek zorunda olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine "bant daraltma" ve "reklam yasağı" cezaları kesilebilecek.

WHATSAPP VE TELEGRAM DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Öte yandan sosyal medyanın yanında OTT (Over-the-top) diye bilinen Şebekeler Üstü İnternet Tabanlı Hizmet sunan Whatsapp, Telegram vb. platformlar da düzenleme kapsamına alınacak. Böylece en çok kişisel veri transferi yapılan mecralar denetim altına alınarak kişisel veriler için büyük bir koruma sağlanacak.