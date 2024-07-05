TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı: Zinciri kısaltmak için üretici birliklerine ihtiyaç var

Ekonomi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, tarımda üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Zinciri kısaltırken aracıları çıkarmak lazım. Bu aracıları çıkarmanın yolu da üretici birlikleridir." dedi.

Kirişci, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretici birliklerini "tarım sektörü için olmazsa olmaz" yapılar olarak nitelendirdi.

Üretici birliklerinin varlığının bir sektörde etkileşime katkı sağlamak açısından önemine dikkati çeken Kirişci, söz konusu birliklerin, sektörlerin büyümesi ve rekabetçi hale gelmesinde faydalı olduklarını kaydetti.

Kirişci, üretici ile tüketici arasında uzun bir zincir bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımda, bizim üretici ile tüketici arasındaki zinciri kısaltmamız lazım, zinciri kısaltırken aracıları çıkarmak lazım. Bu aracıları çıkarmanın yolu da üretici birlikleridir. Üretici örgütlenmesini tatmin edici hale getirmemiz lazım. Yani üretici örgütleri bir zorunluluktan değil, isteyerek, içinden gelerek, gönüllü olarak hizmete talip olmalıdır. Örgütlü olmamamız bizim üzerimizden 10-20 kat fazla para kazanan grupların doğmasına sebep oluyor. Buna müsaade etmememiz lazım."

"Tarım sektörüne herhangi bir sektörmüş gibi bakamayız"

Tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Kirişci, şunları söyledi:

"Tarım sektörüne herhangi bir sektörmüş gibi bakamayız. Milli savunma nasıl ki stratejik bir sektör ise tarım onun da çok üzerinde stratejik bir sektördür. Hayati önemi haiz, ikamesi mümkün olmayan bir sektördür. Ben gıdayı yapay etle ikame ederim demek fanteziden başka bir şey değildir. Dolayısıyla tarım milli güvenlik meselesi ise tarımsal konularda faaliyette bulunan üreticiden tüccarına kadar herkesin destek olması lazım."

Kirişci, kırsal kesimde ana omurgayı tarım sektörünün oluşturduğunu belirterek, kırsalın çok farklı bir perspektifle ele alınması gerektiğini anlattı.

"Coğrafyamız küçükbaş hayvancılığa uygun"

Küçükbaş hayvancılığın ülke coğrafyasına uygun olduğunu dile getiren Kirişci, "Elbette ki büyükbaş hayvancılık da önemli. Kendi kadim kültürümüze bakarak bizim kültürümüzde büyükbaşla ilgili alan dar ise küçükbaş hayvancılık için oldukça geniştir. İklim kuşağı olarak 600 milimetre yağış alan bir coğrafyada güçlü meralarımız yok. Onun için bizim coğrafyamız büyükbaş hayvancılığa değil küçükbaş hayvancılığa uygundur." diye konuştu.

Kirişci, küçükbaş hayvancılığa daha fazla destek ve önem verilmesi küçükbaş üreticisinin de korunması gerektiğini ifade etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de sadece küçükbaş hayvancılıkta değil, tarımın her kademesinde yer aldıklarını vurgulayarak, "300 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimiz üretimin her kademesinde var. Biz küçükbaş yetiştiriciliği yanında bitkisel üretim de yapıyoruz. Dolayısıyla yolumuzu açacaksınız biz de üretime devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.