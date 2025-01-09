TCMB 2024 Denetimsonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB 2024 Denetimsonuçlarını Açıkladı

Merkez Bankası, 2024'te 8 şirkete izin verdi, 55 kuruluşa 160,3 milyon TL ceza uyguladı.

09.01.2025 10:22
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2024 yılında Merkez Bankası, 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verdiğini, 1 faaliyet iznini geçici olarak durdurduğu ve 1 faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca banka, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçları paylaştı. Buna göre TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerine 2024 yılında aktif bir şekilde devam etti.

Bu dönemde TCMB, 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verdi. 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken 1 faaliyet izni iptal edildi.

2024 yılında Kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 6493 sayılı Kanunun "Düzenleme ve kararlara uymamak" başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280'in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunuldu.

TCMB tarafından ayrıca, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı.

Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün güçlendirilmesi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedefleniyor. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetimini kararlılıkla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB 2024 Denetimsonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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