TCMB 2025 Enflasyon Beklentisi Yüzde 27,05 - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB 2025 Enflasyon Beklentisi Yüzde 27,05

TCMB'nin anketine göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05 olarak belirlendi.

17.01.2025 10:46
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TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 - 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,90'ının beklentilerinin yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 56,45'inin beklentilerinin yüzde 24,00 - 26,99 aralığında, yüzde 17,74'ünün beklentilerinin yüzde 27,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,39 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 40,07 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 43,03 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB 2025 Enflasyon Beklentisi Yüzde 27,05 - Son Dakika

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