TCMB anketinde finansal hizmetler güveni Eylül'de 8,0 puan artarak 158,4 oldu - Son Dakika
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TCMB anketinde finansal hizmetler güveni Eylül'de 8,0 puan artarak 158,4 oldu

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TCMB'nin Finansal Hizmetler Anketi'ne göre finansal hizmetler güven endeksi Eylül'de bir önceki aya kıyasla 8,0 puan artışla 158,4 seviyesinde gerçekleşti. İş durumu ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmeler güçlenirken, tüm alt endeksler endeksi artış yönünde etkiledi.

Eylül ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 8,0 puan artış kaydederek 158,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 8,0 puan artış kaydederek 158,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin sınırlı güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

2026 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 7,4, 15,8 ve 4,9 puanlık artış olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: TCMB anketinde finansal hizmetler güveni Eylül'de 8,0 puan artarak 158,4 oldu - Son Dakika
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