TCMB Başkan Yardımcısı: Sıkı Para Politikası TL Tasarruflarını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcısı: Sıkı Para Politikası TL Tasarruflarını Artırdı

TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun TL tasarruflarını artırdığını ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardımcı olduğunu belirtti. Akçay, yüksek enflasyonun büyümeyi ve varlık fiyatlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, TL mevduatların düşüş gösterdiğini ancak ilk çeyrek seviyelerinin üzerinde bulunduğunu ifade etti.

11.07.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Akçay, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı bir sunum yaptı.

"Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." ifadesini kullanan Akçay, yüksek enflasyonun tasarruf ve tüketim kararları yoluyla büyümeyi ve varlık fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yüksek volatilitenin enflasyondaki düşüş trendini engellediğini dile getiren Akçay, TL mevduatların mayıs ayından bu yana düşüş gösterdiğini ancak ilk çeyrek seviyelerinin üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Akçay, mevduat sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL'ye daha düşük faiz oranlarıyla geçtiğini bildirdi.

Beklenen ve gerçekleşmiş reel faiz oranları arasında büyük bir fark olduğunu belirten Akçay, TL mevduat vadelerinde artış olduğunu ifade etti.

"TL likidite ihtiyacı ve mevduat oranları arasında pozitif bir korelasyon var"

Cevdet Akçay, TL mevduatın payının da arttığını aktardı.

TL likidite ihtiyacı ile mevduat faizleri arasında pozitif korelasyon bulunduğunu dile getiren Akçay, sermaye girişlerinin, nisan ve mayıs ayında likiditeyi artırdığını bildirdi.

Akçay, döviz piyasalarındaki derinleşmenin eş zamanlı olarak daha fazla oynaklığa ve daha düşük risk primlerine yol açtığını söyledi.

Ortaya çıkan fazla likiditenin sterilize edildiğini vurgulayan Akçay, finansal koşulların sıkı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Akçay, TL ticari kredi büyümesi yavaşlarken, yabancı para kredi büyümesinin hızlandığını belirtti.

İyileşen kur beklentilerinin ve artan döviz likiditesinin daha fazla ve daha kısa vadeli döviz kredi kullandırılmasına neden olduğunu dile getiren Akcay, bankaların 2024 yılında kısa vadeli döviz kredisi verme eğiliminde olduğunu söyledi.

Akçay, tüketici kredi büyümesinin zayıfladığını aktardı.

Sorunlu kredi oranının tarihi seviyelerin altında olduğunu dile getiren Akçay, sermaye ve likidite tamponlarının rahat seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Akçay, net faiz marjlarının toparlandığını belirterek, bankaların uzun vadeli piyasa finansmanına erişiminin 2024 yılında iyileştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkan Yardımcısı: Sıkı Para Politikası TL Tasarruflarını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı: Sıkı Para Politikası TL Tasarruflarını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement