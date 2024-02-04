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TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını belirtti. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Karahan, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

04.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TCMB'den yapılan duyuruda, 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na, 28 Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Fatih Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, Karahan, göreve atanmasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonu Kontrol Altında Tutacağız - Son Dakika


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