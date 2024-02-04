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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası uygulayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası uygulayacağız

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası uygulayacağız

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, enflasyon hedefine uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını belirtti. Karahan, enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini ve herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini ifade etti.

04.02.2024 15:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığını korumakta kararlıyız" dedi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade eden Karahan, "Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığını korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası uygulayacağız - Son Dakika
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