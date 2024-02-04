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TCMB Başkanı Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır

TCMB Başkanı Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır

TCMB Başkanı Karahan, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. Karahan, güçlü bir ekip ile dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

04.02.2024 15:08
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TCMB Başkanı Karahan: "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır - Son Dakika
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