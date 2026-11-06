TCMB Başkanı Karahan, fon gelişmeleri sonrası TL'ye güvenin güçlü sürdüğünü söyledi

TCMB Başkanı Karahan, fon gelişmeleri sonrası TL'ye güvenin güçlü sürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine bakıldığında finansal sisteme ve Türk lirasına güvenin güçlü sürdüğünü söyledi. Karahan, bu güvenin devam ettiğini vurguladı.
TCMB Başkanı Karahan: "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz."
Kaynak: İHA
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