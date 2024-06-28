TCMB DDKKM Stok Bakiyesi Mayıs Ayında 5 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB DDKKM Stok Bakiyesi Mayıs Ayında 5 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara düştü. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3 milyar dolar azalışla 48,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,2 milyar dolar gerileyerek 19,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde Türk lirası KKM stok bakiyesi de 28 milyar lira azalarak 37,1 milyar liraya düştü.

28.06.2024 17:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

TCMB, aylık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında 72,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi yaklaşık 3 milyar dolar azalışla 51,4 milyar dolardan 48,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,2 milyar dolar gerileyerek 21,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de mayıs ayında 28 milyar lira azalarak 65,1 milyar liradan 37,1 milyar liraya indi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB DDKKM Stok Bakiyesi Mayıs Ayında 5 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika

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