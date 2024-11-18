TCMB'den 20 ve 700 Milyar Lira Depo İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den 20 ve 700 Milyar Lira Depo İhalesi

TCMB, iki depo alım ihalesi ile toplamda 733 milyar lira teklif aldı, faiz oranları yüzde 50 civarı.

18.11.2024 15:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 700 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 13 milyar 688 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 700 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 634 milyar 169 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den 20 ve 700 Milyar Lira Depo İhalesi - Son Dakika

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