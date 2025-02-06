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Ekonomi

TCMB'den Büyük İhale Açıldı

TCMB, toplam 546 milyar lira ile 3 TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi; faiz oranları %44,98-45,99.

06.02.2025 15:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 546 milyar 679 milyon liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 7 Şubat vadeli 546 milyar 679 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 546 milyar 679 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

6 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 8 milyar 700 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,97, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti.

Bankanın 13 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 200 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'den Büyük İhale Açıldı - Son Dakika

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