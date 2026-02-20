TCMB'den Dış Borç İstatistikleri Duyurusu - Son Dakika
TCMB'den Dış Borç İstatistikleri Duyurusu

20.02.2026 11:11
TCMB, 12 Mart 2026'da Türkiye Dış Borç İstatistikleri'ni yayımlamaya başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart 2026 tarihinde Türkiye Dış Borç İstatistikleri'ni yayımlamaya başlayacak.

TCMB tarafından "Türkiye Dış Borç İstatistikleri Yayınının TCMB'ye Devri ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri Uygulama Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu" bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek bir çatı altında, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımla kamuoyuna sunulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmakta olan Türkiye Dış Borç İstatistikleri, TCMB tarafından yayımlanmaya başlayacaktır." denildi.

Türkiye Dış Borç İstatistikleri'nin 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile birlikte 12 Mart 2026 tarihinde TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacağı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınının TCMB'ye devriyle birlikte menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uygun olarak, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacaktır. Böylece yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel bütünlük sağlanmış olacaktır."

TCMB tarafından yayımlanmakta olan "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri" yayınının ise ilgili veriler Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacağından mükerrerlik olmaması için sonlandırılacağı belirtilen duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne tam yansıtılması çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlülüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde, kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçilecektir. Veri kaynağında iyileştirme kaynaklı söz konusu güncelleme, 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne yansıtılacaktır."

Kaynak: AA

