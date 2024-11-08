TCMB'den İki Değişik İhale

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 380 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 302 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 380 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 302 milyar 326 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.