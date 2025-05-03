TCMB'den Yabancı Para Mevduatına Zorunlu Karşılık Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Yabancı Para Mevduatına Zorunlu Karşılık Artışı

TCMB, yabancı para mevduat zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TL'ye geçiş destekleniyor.

03.05.2025 00:49
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranlarının tüm vadelerde 200 baz puan artırıldığını açıkladı.

TCMB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Lirası'na (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapıldığı belirtildi. Yeni düzenlemeler şu şekilde;

- Yabancı para mevduatlara yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı,

- Yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı; ayrıca hesaplama yöntemi değiştirildi,

- Tüzel kişi TL mevduat oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için, bu oranı her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi,

- TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ünden yüzde 86'sına çıkarıldı,

- Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklik doğrultusunda, ihracat bedellerinin TCMB'ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025'e kadar yüzde 35 olarak belirlendi,

- Firmaların döviz gelirlerinin TL'ye dönüşümünü teşvik kapsamında uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025'e kadar yüzde 3'e çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Yabancı Para Mevduatına Zorunlu Karşılık Artışı - Son Dakika

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