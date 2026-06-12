TCMB Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
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TCMB Enflasyon Beklentileri Yükseldi

TCMB Enflasyon Beklentileri Yükseldi
12.06.2026 10:44
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TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,14 olarak açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin haziran ayında yüzde 29,14 olduğunu açıkladı.

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, bu anket döneminde yüzde 29,14 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,82 iken, bu anket döneminde yüzde 23,81'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,43 iken, bu anket döneminde yüzde 18,29 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,47 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 54,69 TL iken, bu anket döneminde 55,72 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meltem Hale Yiğit Meltem Hale Yiğit:
    artık bu enflasyon haberleri okumaktan sıkıldım hep böyle gidiyo hep yükseliyo beklentiler düşmüyo niye bilmiyorum ama geçmiş zamanların o güzel günlerine dönmek isterdim 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Barut Ahmet Barut:
    yüzde 29 enflasyon beklentisi avrupa ortalaması 2 3 civarında bizim burada hala 29 da mücadele ediyoz bu da ülkenin ekonomik yönetiminin ne kadar başarısız olduğunu gösteriyo 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Ali Tasti Muhammed Ali Tasti:
    yahu bu enflasyon beklentileri hep böyle yükseliyo ya aşağı inmez mi hiç tabii ki inmiyo çünkü alım gücü yok artık insanın cebinde para kalsa belki düşerdi ama böyle giderse 2026 sonunda ne olacağız görürüz herhalde 0 0 Yanıtla
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