TCMB Enflasyon Raporu 13 Ağustos'ta Açıklanacak - Son Dakika
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TCMB Enflasyon Raporu 13 Ağustos'ta Açıklanacak

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TCMB, Enflasyon Raporu 2026-III'ü 13 Ağustos'ta İstanbul'da tanıtacak ve canlı yayınlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi, Ağustos, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Enflasyon Raporu 13 Ağustos'ta Açıklanacak - Son Dakika

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