TCMB Enflasyon Raporu 14 Mayıs'ta Açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
