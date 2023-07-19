Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

19.07.2023 08:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor.

YIL SONU BEKLENTİ YÜZDE 28.5

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

GEÇEN AY 15'E YÜKSELTİLDİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

YORUMLAR (12)
  • mücahid: ülke çok zor bir durumda,ülkedeki tüm kaliteli ekonomik profesörleriyle toplanti yapmasi gerek reis ve mehmet şimşek in,hafize hanımın!! dik kafalı olmamak gerek.Battık iyice,çözüm bulmalıyız!! Cevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
  • alos : AZ ÇALIŞANIN ÇOK, ÇOK ÇALIŞANIN AZ GELİR ELDE ETTİĞİ BİR ÜLKEDEN SONUÇ BEKLEME. Cevap Yaz 44 2 Yayından Kaldır
  • mesut özerden : ne oldu hani faiz oranları düşükte kalacaktı.faiz artıyor ise kur korumalıyı kaldırında garibanın parası zengine gitmesin Cevap Yaz 79 5 Yayından Kaldır
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın belli olacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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