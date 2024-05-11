TCMB ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

TCMB ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, gereken şartları sağlayan yüklenicilere artırımlı fiyat farkı hesaplanmasını ve 30 gün içerisinde yazılı başvuru üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı yapılmasını öngörüyor.

11.05.2024 11:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı - Son Dakika

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