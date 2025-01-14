TCMB İhalelerine Yükseliş

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 80 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 21 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 4 milyar 630 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 15 Ocak vadeli 1 trilyon 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 trilyon 46 milyar 368 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.