Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 30 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.
TCMB'nin, 23 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 2 milyar 50 milyon lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı 47,49 maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak ilan edildi.
Bankanın 17 Ocak vadeli 1 trilyon 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 979 milyar 305 milyon lira oldu.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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