TCMB İkinci TL Depo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 418 milyar 831 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 480 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 418 milyar 831 milyon liralık teklif geldi.
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