TCMB ile Hong Kong Arasında İş Birliği - Son Dakika
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TCMB ile Hong Kong Arasında İş Birliği

30.06.2026 16:44
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TCMB ve Hong Kong Para Otoritesi, finansal teknolojilerde iş birliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hong Kong Para Otoritesi arasında, finansal teknolojiler alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi arasında, her iki Bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki iş birliğine yönelik çerçeveyi belirlemek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmanın, finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına zemin oluşturması öngörülüyor.

Finansal teknolojiler alanında ortak adımlar atılmasını sağlayacak mutabakat zaptını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue imzaladı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hong Kong, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB ile Hong Kong Arasında İş Birliği - Son Dakika

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