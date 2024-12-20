TCMB, KKM Hesaplarında Faiz Oranını Düşürdü

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'ten 50'ye düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB, Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin basın açıklaması yaptı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre; KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde;

- KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildi,

- KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü,

- KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.