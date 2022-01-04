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TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek - Son Dakika

TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek

04.01.2022 13:32
TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek

Bankacılık kaynakları, ihracat genelgesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama ile firmaların herhangi bir kaybının olmayacağını, düzenlemeyle ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin...

Bankacılık kaynakları, ihracat genelgesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama ile firmaların herhangi bir kaybının olmayacağını, düzenlemeyle ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Merkez Bankası, ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı dün yayımlamıştı. AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yeni uygulama ile firmalar ihracat bedeli dövizi için İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleyecekleri zaman, bu İBKB tutarının yüzde 25'ini TCMB'ye satacaklar. İşlemin operasyonel süreçleri aracı banka ve TCMB tarafından yürütülecek.

Firma, ihracat bedelinin yüzde 25'ini güncel kurdan TL'ye çevirmiş olacak. Kaynaklar, firmaların bu işlemde herhangi bir kaybının olmayacağını belirterek, uygulama ile ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek - Son Dakika
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