TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 57,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi haziranda 6,8 milyar dolar gerileyerek 64 milyar dolardan, 57,2 milyar dolara indi.

29.08.2024 16:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 57,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

TCMB, DDKKM ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi haziranda 6,8 milyar dolar gerileyerek 64 milyar dolardan, 57,2 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 4,4 milyar dolar düşüşle 45,7 milyar dolardan, 41,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,4 milyar dolar azalarak 18,3 milyar dolardan, 15,9 milyar dolara geriledi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de haziranda 17,2 milyar lira azalışla 25,1 milyar liradan 7,9 milyar liraya düştü.

Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 57,4 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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