TCMB, ödeme kuruluşlarında uzaktan kimlik doğrulama kapsamında biyometrik verileri devreye aldı - Son Dakika
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TCMB, ödeme kuruluşlarında uzaktan kimlik doğrulama kapsamında biyometrik verileri devreye aldı

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TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan müşteri kimlik doğrulamasında biyometrik veri veya elektronik kimlik belgesi kullanımına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Türk vatandaşı olmayanlar için ICAO standartlarına uygun pasaportla kimlik tespiti yapılacak; süreçler kesintisiz kayıt altına alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan iletişim aracıyla müşteri kimlik doğrulamasında biyometrik veriler veya elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip kimlik belgelerinin kullanılmasına yönelik düzenleme yaptı.

TCMB'nin "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisinin kurulması süreçlerinde kimliği tespit edilecek kişinin biyometrik verilerini kullanabilecek.

Uzaktan kimlik tespiti işlemlerinde daha önce sadece "belge" olarak yer alan ifade "kimlik belgesi" şeklinde değiştirilerek müşterilerin uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek süreçlerine düzenleme getirildi.

Fotoğraf ve imza başta olmak üzere kimlik belgesinin ve kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerin yapılması ve kimlik belgesinin ön ve arka yüzünün görsel ögeler yönünden kontrolü süreci kesintisiz şekilde kayıt altına alınacak.

Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği esasları dahilinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanılmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, ödeme kuruluşlarında uzaktan kimlik doğrulama kapsamında biyometrik verileri devreye aldı - Son Dakika

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