TCMB, Papel Elektronik Para'nın iznini iptal etti, tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB, Papel Elektronik Para'nın iznini iptal etti, tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iptal edildi. İlgili kanun uyarınca alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.
Kaynak: AA
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