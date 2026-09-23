TCMB, Papel Elektronik Para'nın iznini iptal etti, tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.