TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihlerini değiştirdi. Başkan Dr. Fatih Karahan'ın uluslararası toplantılara katılacak olması nedeniyle, 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen toplantılar, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak gerçekleştirilecektir.

27.06.2024 14:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.

TCMB, internet sitesinden yaptığı duyuruda gelecek iki PPK toplantısının tarihlerinin değiştiğini bildirdi.

Duyuruda, "25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan'ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları- Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri değişti - Son Dakika

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