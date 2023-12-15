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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu TÜFE Artış Beklentisi Yüzde 65,39 - Son Dakika
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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu TÜFE Artış Beklentisi Yüzde 65,39

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi. Ayrıca, dolar/TL beklentisi ve cari işlemler açığı beklentileri de açıklandı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu TÜFE Artış Beklentisi Yüzde 65,39
15.12.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:34
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 65,39 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

Kaynak: AA
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