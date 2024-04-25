TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak Yüzde 50\'de Bıraktı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yerel seçimlerden sonraki ilk toplantıda, yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu.

TCMB PPK, nisan ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki yerel seçimlerden sonraki ilk toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) sabit tutuldu.

SON 11 AYDA 4 BİN 150 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILDI

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere son 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, son 11 ayda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.