TCMB raporuna göre net finansal pozisyon açığı GSYH'nin yüzde 24,7'sine çıktı - Son Dakika
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TCMB raporuna göre net finansal pozisyon açığı GSYH'nin yüzde 24,7'sine çıktı

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TCMB'nin 2026 ikinci çeyrek raporuna göre yerleşik sektörlerin finansal varlıkları 237 trilyon, yükümlülükleri 255 trilyon lira oldu. Net finansal pozisyon açığının GSYH'ye oranı 1,97 puan artışla yüzde 24,7'ye çıktı.

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 237 trilyon lira, yükümlülükleri de 255 trilyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 237 trilyon lira, yükümlülükleri ise 255 trilyon lira oldu. Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 1,97 puan artarak yüzde 24,7'ye çıktı.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 10,2'si kadar, bu çeyrekte ise GSYH'nin yüzde 4,6'sı kadar net borç alındığı görüldü.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54'lük pay ile öne çıkarken yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 44'lük pay ile hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 92 olarak gerçekleşerek önceki çeyreğe göre bir miktar azaldı.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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