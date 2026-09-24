TCMB rezervleri 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara indi - Son Dakika
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TCMB rezervleri 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara indi

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında 4 milyar 319 milyon dolar azaldı ve 174 milyar 405 milyon dolara düştü. Bu dönemde brüt döviz rezervi 62 milyar 808 milyon dolara gerilerken altın rezervi 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar artışla 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
11.09.2026110.28068.444178.724
18.09.2026111.59762.808174.405

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TCMB rezervleri 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara indi - Son Dakika
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