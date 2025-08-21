TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Ekonomi

TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

21.08.2025 14:59
TCMB, 15 Ağustos'ta toplam rezervlerini 176,5 milyar dolara çıkararak yeni bir rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 321 milyon dolar artışla 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ağustos'ta 87 milyar 607 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 176 milyon dolar azalışla 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara çıktı ve üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
01.08.202584.07984.909168.989
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510

Kaynak: AA

