TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 88 milyar 495 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri de 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi. Bu durum, TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

27.06.2024 14:57
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 21 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 62 milyon dolar artışla 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran'da 88 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 259 milyon dolar yükselişle 57 milyar 868 milyon dolardan, 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 321 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
07.06.202459.79686.356146.152
14.06.202457.86888.433146,301
21.06.202459.12788.495147.622

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika

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