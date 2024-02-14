TCMB TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi

TCMB TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi ve tamamı karşılandı. İhalede faiz oranı yüzde 45,00 olarak belirlendi.

14.02.2024 12:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi - Son Dakika
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